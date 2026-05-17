2024年でツアーから撤退した上田桃子や25年プロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花が在籍している「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏。打点のバラツキが修正できる最高の練習方法は、『直ドラ』で打つことだという。その方法についてじっくり聞いた。【連続写真】直ドラが大得意！ 岩井明愛のドライバースイング◇◇◇プロや上級者と、上達しないアマチュアの大きな違い。それは練習におけるドライバーに対する考