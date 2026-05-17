中道改革連合と公明党が、立憲民主党を含めた３党での合流機運の醸成に向けた活動に本腰を入れ始めた。１７日には中道改革の小川代表が公明の地方会合に初めて出席し、結集を呼びかけた。来春の統一地方選に向けて地方レベルでの連携を深め、合流への足がかりをつかみたい考えだが、慎重な立民を引き寄せるのは容易でないのが現状だ。（服部菜摘、中田隆徳）「３党が力を合わせることには大きな大義がある。改めて、この場で力