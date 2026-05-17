＜大相撲五月場所＞◇中日◇17日◇東京・両国国技館 【映像】“モデル体型”のイケメン力士（全身）大相撲五月場所の中日、序二段の土俵に身長188センチ、体重105キロ。従来の力士のイメージとはやや異なるモデル体型のスリムな若手力士が登場。全勝を死守する圧巻の取組で館内を沸かせた。取り組みもさることながら、すらりと伸びた長い手足と均整の取れた体つきにファンからは「力士には見えない」「普通のお兄さん」「ギ