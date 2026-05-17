【その他の画像・動画等を元記事で観る】小学館「月刊！スピリッツ」にて 2021年1月より連載中、そして4月1日発売の単行本最新第11集までの累計発行部数が80万部を突破している大人気マンガ作品「スノウボールアース」（辻次夕日郎・著）。毎週金曜23:30日本テレビ系「フラアニ」にてTVアニメを放送中の本作。このたびエンディングテーマ「今この胸に滾るのは」を使用したアニメMVが公開された。アニメMVの音源は特別に用意された