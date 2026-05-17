【モデルプレス＝2026/05/17】「花束とオオカミちゃんには騙されない」（ABEMA）に出演し話題を呼んだ女優・中川紅葉が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】恋リア美女、キャミワンピで美デコルテ披露◆中川紅葉、キャミワンピで美デコルテ披露白いキャミソールのワンピースに身を包み登場。美しいデコルテ