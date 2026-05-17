元AKB48でタレントの篠田麻里子さん（40）が2026年5月12日、自身のインスタグラムを更新し、「レイヤーショートにしてもらいました」と報告した。「動きがある髪型だとふわふわな服着たくなるな」篠田さんは、「今週から始まった新しいドラマの役用に、レイヤーショートにしてもらいました」といい、ショートヘアで、バルーンのようにボリュームがあるトップスを着たショット5枚を投稿した。「動きがある髪型だとふわふわな服着た