◆ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第２２節（最終節）千葉レディース１―０三菱重工浦和（１６日・フクダ電子アリーナ）Ｊ１千葉のＤＦ鈴木大輔が運営する放課後等デイサービスを行う児童発達支援事業所「縁がわ」の子どもたちが、千葉レディースのシーズン最終戦を熱く盛り上げた。この日は最終戦記念のオリジナルＴシャツが配布され、「縁がわ」の子どもたちが入場ゲートで配布を手伝った。さらに、「縁がわ」が運営する就労継続支