◆体操▽ＮＨＫ杯最終日（１７日、東京体育館）体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・ロッテルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ねた大会で、男子２回目は全日本の得点を持ち点として個人総合で争われ、全日本個人総合選手権３位で昨年の全日本シニア選手権を制した川上翔平（徳洲会）は、合計３３５・８７７点で３位に入り、自身初めてとなる世界選手権の代表権を手に