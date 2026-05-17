◆パ・リーグ日本ハム３―６西武（１７日・エスコン）来日初登板となった西武の新外国人右腕・ワイナンス投手は６回９９球を投げ、５安打４四死球２失点。降板直後に味方が逆転し、うれしい来日初登板勝利を手にした。初回は３者凡退の立ち上がり。２回は右前安打、死球、四球で無死満塁としたが、大塚を１３３キロチェンジアップで空振り三振、進藤を１４３キロツーシームで二ゴロ併殺打に打ち取り、得点は与えなかった。