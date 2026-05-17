MLB挑戦1年目となるホワイトソックスの村上宗隆選手が日本時間17日、カブス戦で2打席連続ホームランを放ち、勝利に貢献。本塁打数は17本となり、1年目の松井秀喜氏の記録を超えました。3回に右腕ジェームソン・タイヨン投手から左中間スタンドへの16号ソロを記録。5回には再びタイヨン投手から甘く入ったストレートをとらえ、センターバックスクリーン右へ飛距離約130メートルの一撃を放ち、チームは8-3で勝利しました。これでヤン