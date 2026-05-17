長年多くの人から愛されているカネボウ化粧品のプレミアムブランド「ミラノコレクション」。2026年5月19日から「ミラノコレクション2027」の予約が始まります。予約開始に先駆けて行われた「ミラノコレクション2027」の発表会に、東京バーゲンマニア編集部の記者が参加してきました。今年は「ドレスアップクリーム」も同時発売"おしろいで肌も心もときめく世界を創造したい"という思いが込められた、毎年数量限定で販売される「ミ