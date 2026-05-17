5月17日、ホワイトリングで行われた「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」3位決定戦のGAME2において、信州ブレイブウォリアーズのウェイン・マーシャルが歴史的な記録を打ち立てた。 横浜エクセレンスとの一戦に臨んだマーシャルは、圧倒的なパフォーマンスを披露。フィールドゴールを9本中8本成功（成功率88.9パーセント）という驚異的な精度で沈め、フリースロ