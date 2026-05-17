きょう（17日）笠岡市西大島で住宅の火災がありました。 【写真を見る】「逃げ遅れた人がいる」という情報も笠岡市西大島で住宅火災午後8時現在消火活動中【岡山】 きょう午後7時27分、笠岡市西大島の住宅の「家の外壁かもしれないけど燃えている」という内容の通報が近くに住む人からありました。 消防によりますと、午後8時現在消火活動が行われていて、逃げ遅れた人がいるという情報もあるということです。