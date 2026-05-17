長い休み明けは子どもたちの不登校が増える時期です。本来は「楽しい場」であるはずの学校が、楽しい場ではなくなっている。それが原因のひとつともいえます。本稿では、前屋毅さん著『学校が合わない子どもたち』（青春出版社）から、ヒロック初等部というオルタナティブスクールの取り組みや理念を通して、日本の教育の多様化の必要性をご紹介します。学校の“つまらない”を取り払う2022年4月に開校したオルタナティブスクー