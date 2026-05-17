【その他の画像・動画等を元記事で観る】 OCTPATHの新曲「まっすぐなまま」のPerformance Videoが公開となった。 ■MVにはオール阪神・巨人、ザ・ぼんちをはじめとした豪華芸人7組が出演 オール阪神・巨人、ザ・ぼんち、ミルクボーイ、バッテリィズ、金属バットなど、豪華芸人7組が出演したMVが話題の「まっすぐなまま」は、ミルクボーイ駒場孝が初めて歌詞提供をした楽曲。夢を追うすべての若者、