【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ももいろクローバーZ新曲『ムネモシュネ』のミュージックビデオが5月23日20時よりももいろクローバーZ公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが決定した。 ■”夏の記憶“をテーマにした明るいノスタルジックな夏ソング 新曲「ムネモシュネ」は、フマキラー株式会社のフマキラー「スキンベープシリーズ」CM