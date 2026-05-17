17日、広島県内の最高気温は多くの地点で7月並と、今年に入って一番の暑さになりました。初夏の強い日差しが照りつけ、広島市中区では気温が29.5℃まで上がりました。そのほか県内では、東広島市や大竹市など12地点で最高気温が30℃以上の真夏日を観測。安芸太田町加計では34.8℃と猛暑日手前まで上がり、5月の観測史上最高を記録しました。■街の人「あ～（アイスが溶ける）」「もうやばいです。夏！夏！」■山口からの観光