城島茂怒涛の3日間！城島茂のリアルドキュメントを公開！城島茂怒涛の3日間！今夜は豪華3本立て！総移動距離2000キロ以上！3日連続でDASH海岸・100人食堂・DASH島の過酷なロケに55歳の城島が挑む！1日目は横浜DASH海岸で【ブラックダイヤモンドしろう】を探す！2日目兵庫県の道の駅ちくさで100人食堂を開催！3日目開拓を始めた無人島で探索！体力勝負のロケをこなして来た城島の秘策とは！？今まで見せたことのない城島のリアルド