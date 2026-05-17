2026年5月13日、韓国・朝鮮日報は「起亜自動車が15日に『韓国車の墓場』と呼ばれる日本市場で、電気自動車(EV)バン『PV5』を発売する」と報じた。同日、正規販売1号店「Kia PBV 東京西直営店」でPV5の日本市場正式発売イベントが開催され、日本市場への進出計画が報道陣に公開された。PBVとは「Platform Beyond Vehicle」の略。まずは商用車「カーゴ」と乗用車「パッセンジャー」を発売し、今後、車いす仕様車「WAV」などへライン