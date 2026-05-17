サッカー日本代表として3大会連続でワールドカップに出場した本田圭佑選手が17日、4人制サッカー大会“4v4”のイベントに出席。今月15日に発表されたワールドカップ2026北中米大会に挑む日本代表について言及しました。イベントでは、こどもたちに交じり、4人制サッカーに参加。GKをやりつつ、ループシュートで1ゴール決めるなど、会場をわかせました。イベント後の取材では、ワールドカップに挑む日本代表についての質問がよせら