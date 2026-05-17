オランウータンのぬいぐるみを抱える姿が世界的に人気となったニホンザル「パンチ」を飼育する市川市動植物園（千葉県）で１７日午前１０時５０分頃、着ぐるみ姿の男が柵を乗り越えてサル山に侵入した。飼育員がこの男と、同行して撮影していたとみられる別の男を確保して市川署に引き渡した。同署は２人を威力業務妨害容疑で逮捕する方針。同署によると、２人は自称米国籍の２０歳代の大学生と歌手。サルが驚いた様子でサル山