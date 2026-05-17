女優の黒島結菜が17日、都内で主演映画「未来」（監督瀬々敬久）公開御礼舞台あいさつに出席した。社会の理不尽さに押しつぶされそうになりながらも生き抜こうとする人々を描く。作品にちなみ、これから先も大切に育てていきたいものについて「家族との時間」と答えた。24年に第1子が誕生。「子どもとの今の家族もあるけど、自分の両親やおじいちゃんおばあちゃんとの時間も限られているものだと思う。なるべくたくさん会って