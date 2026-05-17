俳優の西野七瀬が17日、都内で行われた映画『未来』の公開御礼舞台あいさつに登壇した。【写真】4者4様の華やかな装いで登場した黒島結菜や西野七瀬ら本作は、湊氏がデビュー10周年に発表し、集大成と評された渾身の傑作ミステリーを、『ラーゲリより愛を込めて』『護られなかった者たちへ』の瀬々敬久監督が映画化したもの。複雑な家庭環境で育ちながら教師になる夢をかなえた真唯子（黒島結菜）と、その教え子・章子（山崎七