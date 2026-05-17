ＮＭＢ４８が１７日、大阪市のなんばパークス内ウインズ難波前広場で「ＮＭＢ４８×なんばＣＩＴＹもしも店員だったら撮影会」を行った。メンバー７人がショッピングセンターの店舗制服姿で登場し、写真撮影ができる特別企画。撮影会には多くの観客が詰めかけた。キャプテンの塩月希依音（けいと）は今月２７日に発売される新曲「初めてのオール」の衣装である派手な赤いドレス姿を披露。「新鮮でした。ファンの方も楽しそ