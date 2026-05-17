米マット最高峰で活躍する日本人女子レスラーたちのストーリーが大きな転換点を迎えている。レジェンドが公開したエモーショナルなオフショットには“粋な”演出がなされ、ファンの感動を呼んでいる。【画像】日本人女子、粋な“惜別スリーショット”WWE女子スーパースターのアスカが12日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同僚イヨ・スカイと、とあるお面とのスリーショット写真を公開した。写真には、きらびやかなコスチュ