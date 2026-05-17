ボートレース芦屋のＧＩ「全日本王座決定戦開設７４周年記念」は１７日、予選３日目を行った。尾上雅也（３１＝埼玉）が手にした２９号機は、前節の島川光男が予選６走５勝でトップ通過を果たした上昇機。後半１０Ｒ、２コースから差しての２着で「乗っている感じも含めて一番しっくりきた」と手応えをつかんだ。「中堅はしっかりあると思うし足は納得のレベル」と機力に不満はない。４日目はインから速攻を決めて今節初白星を