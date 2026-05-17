Image: Hacoa ヘッドホンってふだんはどこに置いていますか？無精なわたしの場合、使ったら机の脇などその辺にほったらかしなんですが、考えてみればなんだか邪魔くさいし、雑な扱いでヘッドホンにも良くなさそうですよね。ヘッドホンがインテリアの一部にそんなヘッドホン置き場問題を解決するアイテムが、多くの木製グッズを手がけるHacoaからリリースされました。インテリアにすんなりな