「俺が作ろうとしてるアニメが……」お笑いタレントの明石家さんまが、新たなアニメーション制作について明かした――。明石家さんま○監督の一言で「もう許そう」2021年に、自身が企画・プロデュースを務めるアニメーション作品『漁港の肉子ちゃん』を制作したさんま。2日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)で、現在放送中のアニメ『あかね噺』の話題になると、「いや、実は……。この『あかね噺』の渡