ボートレース宮島の「サントリー杯」は１７日、予選２日目が行われた。２日目を終えて、選手間で足色の評判が最も高いのは重木輝彦（３８＝兵庫）だ。快速７２号機とタッグを組み、ここまで１、２、２、１着のオール２連対と快調に飛ばしている。２月の江戸川７０周年記念、４月の津ダイヤモンドＣ、福岡７３周年記念（優出３着）では「エンジンは（２連率）２０％台だったけど、納得の足になった」と、低調機でも戦えるレベ