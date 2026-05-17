敵地エンゼルス戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数2安打5打点と大活躍で15-2大勝に貢献した。9回の第6打席では足を滑らせながら爆速二塁打を放ち、ファンを驚かせた。9回1死満塁で回ってきた大谷の第6打席。3球目を強振したが、右足をやや滑らせた。それでも打球はあっという間に右翼を襲い、二塁打となって3者が生還。打球速度は驚異の111.7マ