消耗しがちなソックスを【ユニクロ】でお得に買うなら、単品よりもまとめ買いが狙い目です。「対象商品が3点で990円、4点目以降は1点につき330円」（公式ECサイトより）と、単品で購入するよりもコスパよく購入できるのがポイント。対象アイテムの種類も豊富なので、ソックスコーデを楽しむのにうってつけかも！ おしゃれ気分を盛り上げてくれそうなソックス、ぜひまとめ買い候補に加えてみて。 プレッピースタイルに