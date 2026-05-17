猫に忘れられやすい人の特徴4選 猫に忘れられやすい人にはどのような特徴があるのでしょうか。よくあげられるのは、長期間会っていない人、日常的なお世話をしない人ですが、実はそれ以外にもいくつかの要因があります。ここでは、猫の記憶から消えてしまう人に当てはまる4つの特徴を紹介します。 1.長い間会っていない人 数日や数ヶ月程度であれば、猫も忘れることはありません。しかし、年単位で接触がなくなる