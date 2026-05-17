筆者の友人・Y恵は、家計に余裕のない暮らしを続けていました。その大きな理由は、ささいなことで仕事を辞めてしまう夫の存在。それにもかかわらず、義母は何かあるたびに責任をY恵に押しつけてくるため、さすがにあきれてしまったといいます。今回は、そんなY恵から聞いたエピソードをご紹介します。 衝撃告白