女優の高岡早紀が15日、自身のインスタグラムを更新し、夏の装いを披露した。 【写真】アップもどんとこい！さすがの女優肌CELINEの麦わらも輝いてる！ 「日差しが強くなってきたね。麦わら帽子、出したよ。」とシンプルにコメント。麦わら帽子をかぶってサングラスをかけた、どアップの画像を掲載した。ハッシュタグではしれっと「#celine」とつづっており、麦わら帽子のエンブレムから、セリーヌの商品だと分かる