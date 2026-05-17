鹿島GK早川友基はW杯メンバーに選出された北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表に選出された鹿島アントラーズのGK早川友基は、5月17日のJ1百年構想リーグ第17節のジェフユナイテッド市原・千葉戦にフル出場し、2−0の勝利に貢献した。この試合でも何度も好セーブを見せ、今季10試合目の無失点試合を達成。「この百年構想リーグは、自分の中で10試合クリーンシートという目標を掲げていたので、それを実際にできて良かった」と