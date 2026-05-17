サッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗さんの妻で、２４年８月に第３子を出産したタレント・丸高愛実が私服ショットを公開した。丸高は１７日に自身のインスタグラムを更新し、「＃丸高私服」とハッシュタグを添えて写真をアップ。フリルの付いたグレーのニットブラウス姿を披露した。また、プライベートの様子を写真とともに「カメラ」「ハート」「帽子」「スイーツ」と４つの絵文字でまとめた。この投稿には「丸高ちゃんか〜