■全国の週間予報今週は、前半は晴れて、季節外れの暑さとなりますが、中頃からは一転、曇りや雨とぐずつき、気温の変化が大きくなりそうです。九州南部では梅雨のような天気が続きそうです。18日から19日にかけては、高気圧に覆われ、沖縄から東北の広い範囲で晴れるでしょう。最高気温は、西・東日本を中心に30℃以上の所が多く、真夏日の続く所がありそうです。季節外れの暑さで熱中症のリスクが高まります。こまめな水分補給を