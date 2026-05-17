◇パ・リーグ楽天1―5ソフトバンク（2026年5月17日楽天モバイル最強パーク）楽天の平良竜哉がチーム唯一の得点を叩き出した。0―2の5回、先頭で打席に入るとソフトバンク・前田悠の高めの直球を豪快に捉えて左翼席に運んだ。チームトップの5号ソロに「浮いた球を思い切り振り抜いた」と振り返った。身長1メートル70と小兵ながら豪快なスイングが持ち味。続く6回2死二塁では右前打を放ち、9回1死では四球を選んだ