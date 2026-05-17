「巨人１−０ＤｅＮＡ」（１７日、東京ドーム）巨人が連勝を６に伸ばした。得点は初回に岸田が放った左前打による１点のみだったが、８番・二塁で出場した巨人・浦田が３盗塁で観客を沸かせた。五回に左前打で出塁すると「狙ってました」と二盗、三盗まで決めた。四球で出塁した七回にも二盗。その後けん制で刺されたが、果敢に次の塁を狙う姿にスタンドからは歓声が送られた。「ピッチャーのフォームとかを見て、雰囲気と