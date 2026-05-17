俳優の西野七瀬が17日、都内で行われた映画『未来』の公開御礼舞台あいさつに登壇した。【写真】4者4様の華やかな装いで登場した黒島結菜や西野七瀬ら作品にかけ、これから先も大切に育てたいことを話すことに。西野は「真っ先に思い浮かんだのが苔でして…」と照れながら告白。昨夏に仕事先から「すごくいい苔をいただいた。手のひらサイズの、すごくいい苔で」と明かす。水やりのタイミングが難しい品種で、うまく観葉植物を