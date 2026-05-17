１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」でバンタム級前王者の井原良太郎が１７日、自身のＸを更新。レジェンド格闘家に対して「審査員の仕事含めＳＮＳでの影響力含め俺たちがあなた達老害に仕事与えてるんすから感謝してくださいね」と、投稿した。事の発端はＵＦＣ、ＰＲＩＤＥなどで活躍した桜井マッハ速人がＢＤの審査員のオファーを断ったことをＸに投稿。それに井原らが反