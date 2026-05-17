40kgを超える大型犬のあんこちゃんと、たった2kgの小型犬コアくんは、とても仲良し。サイズ差のある凸凹コンビが織りなす尊すぎる光景があまりにも可愛くて癒されると、大きな反響を呼びました。 「やばい、癒された」「多頭飼い憧れてます」といったコメントが寄せられるなど話題となり、9万回以上再生されています。 【動画：『40キロ越えの超大型犬』と『たった2キロの極小犬』→サイズ差が凄くても…愛おしすぎる『凸凹コン