ママさんが生まれたばかりの赤ちゃんと一緒にお家に帰ったら、ワンコは温かく迎えてくれて…？初対面の尊い光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で12万9000回再生を突破。「嬉しいね」「やっと会えたねーと言ってるみたい」といった声が寄せられています。 【動画：出産のため入院していた女性→退院後、赤ちゃんと一緒に家に帰ったら『犬』が…尊すぎる『初対面の光景』】 ワンコと赤ちゃんの初対面 TikTokアカウ