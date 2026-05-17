散歩中に仕事帰りのパパを発見！嬉しすぎるわんこは自分の大きさを無視した行動に…！？愛があふれて止まらない光景が話題を呼び、投稿には「愛情を受け取ってあげて！」「相撲の稽古かな？ｗｗ」「かわいすぎるー」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：外で『仕事帰りのパパ』に会った超大型犬→嬉しくなりすぎて…自分の大きさがわかっていない『まさかのハプニング』】 散歩中にパパと遭遇した