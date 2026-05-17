今井の復調までは、まだ時間がかかりそうだ(C)Getty Imagesまたもメジャーのマウンドで厳しい現実を突きつけられた。右腕の疲労で負傷者リスト（IL）入りとなっていたアストロズの今井達也が現地時間5月12日、本拠地でのマリナーズ戦に先発し、公式戦復帰を果たした。しかし内容は、4回で5安打6失点、四死球も5個を数えるなど、不本意な結果でマウンドを後にしている。【動画】歴史的ハイペースでHR量産！村上宗隆の豪快17号