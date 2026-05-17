元乃木坂４６で俳優の西野七瀬が１７日、都内で行われた映画「未来」の公開御礼舞台あいさつに、主演を務める黒島結菜らと出席。愛する植物の存在を明かした。トークでは、「この先大切に育てていきたいもの」が話題になり、西野は「コケ」と回答。「去年の夏頃に仕事先で良いコケをいただいて、手のひらサイズのきれいなコケ。育てるの難しいらしくて、私観葉植物をうまく育てられないタイプなんですけど」と告白しつつ、「い