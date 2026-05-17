公明党の竹谷とし子代表は17日、中道改革連合との合流に向け、立憲民主党との調整を急ぐ考えを示した。秋田市で記者団に「まず参院の合流へ、そろそろ結論を出すべく協議を重ねている」と述べた。2月の衆院選前に立民、公明両党の議員が結党した中道には衆院議員しかおらず、立民と公明には参院議員のみが所属している。これに先立つ党会合で、竹谷氏は「次期衆院選で国民から政権与党として選択してもらえるような固まりに成