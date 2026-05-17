17日のボートレース蒲郡ヴィーナスシリーズ第3戦「ムーンライトプリンセス決定戦」最終日8Rで中尾優香（24＝福岡）がコンマプラス07、河内悠利杏（22＝群馬）が12、伊藤栞（23＝愛知）が04、水野望美（37＝愛知）が09、安井瑞紀（33＝岡山）が01のフライングで返還欠場。レース不成立となり、発売額8265万3400円の全額が返還された。なお6号艇で6コースだった池田美優（19＝広島）は、コンマ05のスタートで難を逃れた。