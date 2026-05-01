“最強”と呼ぶには、あまりにも繊細だった……。ドウェイン・ジョンソンが、「霊長類ヒト科最強の男」と恐れられた総合格闘家マーク・ケアーの半生を繊細に演じる映画『スマッシング・マシーン』。意外なラストシーンの演出に驚かされたという観客も少なくないだろう。 監督のベニー・サフディは、なぜあの印象的なラストを用意したのか。なぜ、“あの場所”だったのか。そこに込められた