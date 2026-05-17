5月17日、東京競馬場で行われた9R・テレ玉杯（4歳上2勝クラス・芝1600m）は、F.ゴンサルベス騎乗の1番人気、エルマーゴ（牡4・美浦・加藤征弘）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にオリバナム（牝4・栗東・斉藤崇史）、3着にミッキースターダム（せん5・栗東・前川恭子）が入った。勝ちタイムは1:32.8（良）。2番人気で北村友一騎乗、ジーティーマン（牡4・栗東・小栗実）は、4着敗退。【東京7R】トミーバローズが6馬身差圧勝…坂